パリ検察庁は、児童ポルノ画像の拡散に関与したなどの疑いで、アメリカの実業家イーロン・マスク氏が所有するSNS「X」のフランス事務所を家宅捜索したと発表しました。パリ検察は3日、SNS「X」のフランス事務所を家宅捜索したと発表しました。「X」が展開する対話型の生成AI「Grok」で、児童ポルノ画像の作成や画像の拡散に関与したほか、性的なフェイク画像で肖像権を侵害したなどの疑いが持たれています。パリ検察は、「X」を所