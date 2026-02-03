【ミラノ（イタリア）３日＝富張萌黄】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スピードスケートの公式練習が本番会場で行われた。野明花菜（立大）は団体追い抜きメンバーで調整。佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急）と隊列を変えながら氷の感触を確認した。２日に続きリンクで滑り、「滑りにくいという違和感はない。雰囲気も楽しめた」とリラックスした表情で調整した。初の五輪を前にしても緊張はあまりない。選手村