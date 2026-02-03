4日午前3時36分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は千葉県東方沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、茨城県の茨城鹿嶋市と稲敷市、それに神栖市、千葉県の銚子市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、それに多古町です。【各地