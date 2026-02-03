NECナイメヘンのMF佐野航大が3日に公開されたクラブの公式インタビューで、今冬のチーム残留を明言した。佐野は冬の移籍市場で国内外のクラブから関心が向けられていたなか、インタビューではいくつかのオファーを受け取っていたことも明かされた。NECナイメヘンは3日、5分17秒のショートインタビューを公開。佐野はインタビュアーによる英語の質問に全て英語で答えた。佐野は今冬の移籍期間について「いくつかのオファーを