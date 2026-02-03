6日開幕のミラノ・コルティナ五輪に出場するスピードスケート女子団体追い抜き代表が3日、本番リンクで初練習を行った。エースの高木美帆（TOKIOインカラミ）以外の佐藤綾乃（ANA）、堀川桃香（富士急行）、野明花菜（立大）の3選手が隊列を確認した。2大会ぶり金メダル奪還を目指す戦いが最終局面を迎え、3大会連続メンバーの佐藤は「人一倍メダルを獲りたい思いが強い。厳しい道のりになっていくが、4人の力を出し切ること」