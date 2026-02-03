すっかりくたびれ気味の冬アウターを今から新調するなら、実は【GU（ジーユー）】が狙い目です。しっかりと防寒の役目を任せられそうな中綿入りでありながら、着ぶくれしにくいようシルエットやディテールにもこだわりが詰まったアウターが展開中。「冬アウターはボリュームが気になる……」というミドル世代にこそ試してほしい名品候補が値下げ価格になっているので、ぜひ今こそお迎え