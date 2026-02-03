スペインのサンチェス首相は3日、16歳未満の若者のSNSの使用を禁止する方針を固めたと発表しました。児童ポルノや言葉の暴力などから若者を守るため、としています。スペインのサンチェス首相は3日、SNSの管理を強化するという政府の方針を掲げ、5つの措置を発表しました。その中には16歳未満の若者がSNSを使うことを禁止し、SNS運用会社に年齢確認システムの導入を義務づけることなどが盛り込まれています。また、サンチェス首相