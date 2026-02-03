6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ日本代表が3日、直前合宿中のスイス・ラークスから取材に応じ、3大会連続代表の戸塚優斗（ヨネックス）は「やっと五輪が近づいてきた実感がある。しっかり準備してきているので、自信や楽しむ気持ちが増えている」と心境を語った。過去2大会の決勝は思い通りの滑りができず、期待されながらもメダルを逃してきた戸塚。要因については「気持ちの面が大きく、