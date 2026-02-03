エプソンが2025年度第3四半期（2025年4月〜12月）の決算発表。プリンターの好調と円安メリットが米関税のコストを相殺し、利益は従来予想から上振れセイコーエプソンは、2025年度第3四半期（2025年4月〜12月）の連結業績を発表した。売上収益は前年同期比2.0%増の1兆438億円、事業利益は同13.7%減の637億円、営業利益は同7.1%減の583億円、税引前利益は同12.6%減の587億円、当期利益は同25.2%減の354億円の増収減益の決算となった