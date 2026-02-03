きょうのポンドドルは上下動しており、一時１．３６ドル台半ばまで下落したものの、ＮＹ時間に入って１．３７ドル付近に戻す展開。序盤は前日に引き続きドル高が優勢となっていたが、次第にドルが戻り売りに押され、ポンドドルは買い戻されている。一方、ポンド円は買戻しが優勢で２１３円台半ばまで一時上昇。２１日線の上を回復し、上昇トレンドを維持している。 今週は英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）が予定され、据え