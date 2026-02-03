欧州主要リーグの冬季移籍期間が2日に期限を迎え、駆け込み移籍が相次いだ。ベルギー1部ヘントはチェコ1部スラビア・プラハからDF橋岡大樹（26）を買い取りオプションが付く今季終了までの期限付き移籍で獲得。元フランス代表FWカリム・ベンゼマ（38）はサウジアラビア1部アルイテハドから同首位アルヒラルに電撃移籍した。クラブの累計支出では約8250万ポンド（約175億6000万円）のマンチェスターCが全体トップとなった。