2度の離婚を経験し、現在は1児のシングルマザーとして奮闘するタレントのおかもとまり（36）が自身の美容事情を赤裸々に告白した。【映像】整形直後の顔ABEMAで配信中の『愛のハイエナ』内の新企画「シリコンズラブ」にゲスト出演したおかもとは、出演者たちの整形事情に触れる中で、自身も3年前に美容案件でヒアルロン酸を入れたことを告白。30代を過ぎて気になり始めたほうれい線の対策として、頬付近に施術を受けたという。