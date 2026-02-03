６日に開幕するミラノ・コルティナ五輪で、スノーボード男子ハーフパイプで連覇を目指す平野歩夢（２７）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３日、「今まで積み重ねてきたものを信じて、あとは自分らしい滑りをするだけという気持ちです。自分らしい滑りをお見せできるよう、今持てる力を出し切りたいです」などとするコメントを発表した。平野歩は１月１７日にスイスで行われたワールドカップ（Ｗ杯）で着地に失敗して複数箇所を骨折