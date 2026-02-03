自衛隊の災害派遣にまで至っている記録的な大雪。被害も増えています。消防庁によると、30人が亡くなっていて、負傷者は320人以上。除雪中、水路に落ちる人や落雪に巻き込まれる人が相次いでいます。除雪しても、除雪しても、減らない雪…。4日、暦の上では春を迎えますが、雪は各地を悩ませつづけています。178センチの積雪となった青森市。3日も、雪かきに追われる住民の姿がありました。小学1年生「（この雪どう?）大変」70代「