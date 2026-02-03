６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スノーボード・ハーフパイプ男子代表が３日、合宿地のスイス・ラークスからオンライン会見に臨んだ。２大会連続出場の平野流佳（るか、ＩＮＰＥＸ）は「あっという間に４年たって、ミラノがそろそろ近づいてきた。それに向かって準備してきているので、今は自信があります」と目標の金メダルに向けて気持ちを高めた。前回２２年北京五輪では決勝３本でルーティン（技の構成）を完遂で