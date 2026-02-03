髪型を少し変えた日、声のトーンがいつもと違う日、なんとなく元気がなさそうな日。そんな小さな変化にすぐ気づいて声をかけてくれる男性がいたら、それは本命サインの可能性大です。恋に本気になるほど、男性は好きな人のことを無意識に“よく見ている状態”になります。男性は本命相手の変化を“感覚”で察する「前と違う気がする」「今日はちょっと疲れてそう」など、はっきり理由が説明できなくても男性が違和感を覚えるのは、