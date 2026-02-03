おでこを隠した方が若く見える気がして、前髪は作っている。でも鏡を見ると、どこか疲れて見えたり、顔の印象がぼんやりしたり…。そんな40代・50代に多いのが、逆効果な「薄すぎ前髪」です。軽さを出そうとして量を減らしすぎると、かえって年齢感が強調されてしまうことがあります。前髪が細すぎると、顔の余白が目立ちやすい前髪の量が少ないと、生え際やおでこのラインが強調され、顔の縦幅が目立ちやすくなります。その結果、