骨盤が後傾して歪んでしまうと、代謝の低下によって太りやすくなったり、お腹がぽっこりしたりなど体型に悪影響。そんな状態から抜け出すためにも、ぜひ習慣に採り入れたいヨガの簡単ポーズが、骨盤の矯正に効果的とされる【ウォーリア１】です。🌼３ヶ月でウエスト−５cmを達成。30代美容ライターが実践した【お腹ダイエット】ウォーリア１（１）直立して右脚を後ろに大きく引き、後ろ足のつま先を外側に開く（２）胸の前