ボートレース蒲郡の「ラグーナテンボス杯争奪戦」は３日、予選最終日となる４日目が行われた。上原健次郎（３０＝福岡）は８Ｒを逃げて白星締め。予選を１４位でクリアした。ただイン先マイしていったんは完全に抜け出しながら道中は小野達哉の猛追を受ける薄氷勝利だった。レース後は「追い回されて嫌でした」と苦笑い。ただ２連率３２％の２４号機は「機歴ほど悪くない。ペラのベースは変えてないけど、バランスが取れて普