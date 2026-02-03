ボートレース徳山の「スポーツ報知杯争奪戦」が４日に開幕する。大沢風葵（２５＝群馬）が好素性機の１９号を獲得した。「乗り心地はメチャ良かった。立ち上がりを求めてペラをちょっと叩いたら、特訓はケツを振っていたし、出て行く感じもなかった。でも、ペラを戻せば全体的に良さそう。押し感は悪くないし、パワーもまあまあ」と手応えはまずまずだった。３節前の１月桐生→尼崎と連続で優出の好調参戦。２０２６年後期に