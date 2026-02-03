Ryzen 7のX3Dプロセッサがさらに高速にAMDの「Ryzen 7 9850X3D」は、大容量キャッシュ技術「3D V-Cache」を搭載するゲーミング向けCPUの新モデル。8コア/16スレッド、ベースクロック4.7GHzというスペックは既存の「同 9800X3D」と同じだが、最大ブーストクロックが5.2GHz→5.6GHzに引き上げられている。TDPは120Wのままで、CPUクーラーは付属しない。価格は95,000円前後。AMDから「Ryzen 7 9850X3D」が登場。Ryzen 7の中では最上位