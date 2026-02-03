６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スノーボード・ハーフパイプ男子日本代表が合宿地のスイス・ラークスからオンライン会見に臨んだ。３大会連続出場の戸塚優斗（ヨネックス）は「やっと五輪が近づいてきた。自信や楽しむ気持ちが増えている感覚。緊張もするけど、自分がどんな滑りをできるか、他の選手がどんな滑のか、楽しみの方が大きい」と胸を高鳴らせた。２２年北京五輪の平野歩夢に続く、同種目の日本勢２人目の金