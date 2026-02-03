ボートレース宮島の「第１５回やまだ屋『桐葉菓』杯」が３日に開幕した。向井美鈴（４６＝山口）は初日９Ｒでイン逃げ快勝。舟足も「そこまで伸びることはなかった。乗りづらさはあるが、解消すれば良くなると思う」と課題はあるものの修正のメドは立っている。前節の蒲郡での優出など近況３節で２優出。「たまたまいいエンジンが引けただけで調子の良さは感じない。でも運はいいのかな」。今節も好素性機が味方だけに優出へ