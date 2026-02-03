ボートレース浜名湖の「ヴィーナスシリーズマンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」は３日、準優勝戦が行われた。石原凪紗（２２＝愛知）は準優１２Ｒ、４カドから１Ｍ外ブン回して１号艇・鎌倉涼とバック並走状態に持ち込んだ。２Ｍで振り切られて２着でゴールもデビュー初優出を決めた。レース後は「１Ｍは行け！と思って行きました。まさか優勝戦に乗れるとは思いませんでした」とレースを振り返りながら笑みもこぼれた。今節の