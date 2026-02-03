ボートレース住之江のＧＩ「第６９回近畿地区選手権競走」が４日に開幕する。稲田浩二（４１＝兵庫）はグランプリで桐生順平と組んで優勝した７７号機を手に入れた。ＧＰ制覇後も正月戦で上條暢嵩、前節では中村魁生が優勝戦３コースからまくり差してＶを飾るなど近況の動き抜群だ。稲田自身も前走の若松でＶと好リズムで乗り込んできた。前検の感触は「回転は上がっている。他とは似たような感じ」と及第点。昨年の三国に続