プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「タラとジャガイモのトマト煮」 「プロが教える 時短レシピ カリフラワーのチーズ焼き」 「ホットチョコレート」 の全3品。 トマト煮とチーズ焼きの相性は抜群！食後は、温かいデザートでホッと一息。【主菜】タラとジャガイモのトマト煮 タラとホクホクのジャガイモは相性抜群！ ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：304Kcal レシピ制作：