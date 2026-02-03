ボートレース住之江のＧ?「第６９回近畿地区選手権競走」が４日に開幕する。和田兼輔（３９＝兵庫）が抽選で手にした６７号機は２連率３６％。前回、辻栄蔵がまずまずの感触に仕上げた。特訓後は「悪くない。出足がいい感じになっているんじゃないかな。僕がしないような感じですね。しっかりした行き足とか感じたのでレース実戦向きなのかな。班でもそんなに変わらない気はした。乗り心地もそこまで悪くない」と手応えをつか