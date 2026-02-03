ボートレース鳴門のＧ?「第６９回四国地区選手権競走」は３日、４日間の予選を終了。準優勝戦に進むベスト１８が決定した。中村桃佳（３３＝香川）は予選最終日８Ｒ、５コースから３着に食い込み、７位で予選を突破した。舟足も「伸びは変わらずいい。ツーハンマー、スリーハンマーか、そのままで」と好感触で微調整の域に入っている。２０１８年びわこレディースオールスター、２２年鳴門レディースチャレンジカップとＧ?優