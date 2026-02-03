ボートレース鳴門のＧ?「第６９回四国地区選手権競走」は３日、４日間の予選を終了。準優勝戦に進むベスト１８が決定した。興津藍（４４＝徳島）は予選４日目を３着２本にまとめ、１８位での準優滑り込みに成功した。「板が付いても外れても変わりはない。でも、ちょっとは良くなっている感じはある。調整は考える」と舟足に良化の兆しは見えてきた。四国地区選は２０１０年、１４年、２１年と３回の優勝実績がある。２度