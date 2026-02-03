ボートレース鳴門のＧＩ「第６９回四国地区選手権競走」は３日、４日間の予選を終了。準優勝戦に進むベスト１８が決定した。秋山広一は予選最終日、４枠＆６枠から１、４着として１０位で予選をクリアした。「ぼちぼち仕上がっている。合っていた。バランスが取れている。大きなことはせず、回転を合わせる」と舟足の感触はまずまずだ。今節は弟子の片岡雅裕、西丸侑太朗と参戦。その弟子も２人とも準優進出。まずは弟子の目