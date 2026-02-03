毎日の食卓に欠かせない存在として、2026年4月から指定野菜に加わる〈ブロッコリー〉。今回は塩だけで、シンプルに。にんにくの香りを移したオイルで、鶏肉と一緒にさっと蒸し煮にすれば、調味は最小限でもうまみはしっかり。くたっとやわらかくなったブロッコリーに、思わず箸が止まらなくなる一皿です。『ブロッコリーと鶏肉のエチュベ』のレシピ材料（2人分）ブロッコリー……1/2株（約150g） 鶏もも肉（から揚げ用）……8切れ