姶良市の住宅で3日夜、火事があり、住宅1棟が全焼したほか隣接する物置き小屋1棟が半焼しました。 住宅には2人が住んでいてこのうち1人が腕や顔に軽いやけどをし、病院に搬送されました。 姶良警察署によりますと3日午後6時すぎ、姶良市蒲生町米丸の住民から「風呂場から火が出ている」と119番通報がありました。 火はおよそ3時間半後に消し止められましたが、この火事で、無職・下野文子さん（71）の木造平屋の住宅1棟が全焼