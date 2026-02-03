きょうも為替市場はドルの買い戻しが優勢となる中、ユーロドルは上値の重い展開が続いており、１．１７ドル台に値を落とす場面が見られている。現在は１．１８ドルちょうど付近。一方、ユーロドルは買い戻しが続き、１８３円台後半と２１日線付近に戻している。上昇トレンドは維持されている状況。 フランスがようやく予算案を可決したとのニュースは、ユーロが直面している政治的逆風を緩和するは