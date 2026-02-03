2028年ロサンゼルス五輪の大会組織委員会は3日、サッカー競技が7都市7会場で行われると発表した。決勝戦は男子が28年7月28日、女子が同29日にロサンゼルスのローズ・ボウルで行われる。グループリーグと決勝トーナメントは2027年完成予定のニューヨーク・スタジアムの他、コロンバス・スタジアム、ナッシュビル・スタジアム、サンディエゴ・スタジアム、サンノゼ・スタジアム、セントルイス・スタジアムの6会場で開催。ロス五