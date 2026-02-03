{{c|ヴァンラーレ八戸}は3日、Jリーグ百年構想リーグのキャプテンを昨季に続いてGK大西勝〓が務めることが決まったと発表した。大西はクラブを通じて「昨年に引き続きキャプテンを務めることになりました。多くの人に支えられていることを自覚し、それをパワーに変えてクラブの目標を達成できるように頑張ります」とコメントした。副キャプテンはDF平松航、FW澤上竜二、DF永田一真が務める。平松は「大事なことは役職や肩書