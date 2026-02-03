いわきFCは3日、Jリーグ百年構想リーグのキャプテンにあたる「CORE」にDF堂鼻起暉が就任することが決まったと発表した。いわきは今季からキャプテンを「CORE(=チームの基準)」、副キャプテンを「CONNECTOR(=人と人を繋ぐ)」「LINK CAPTAIN(=若手を繋ぐ)」と定義し、新たな役職名称として表現することに決定。またチームの羅針盤となる「COMPASS(=相談役)」を新設した。CONNECTORにはMF柴田壮介とFW熊田直紀、LINK CAPTAINに