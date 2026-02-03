【ブリュッセル共同】米ブルームバーグ通信は3日、欧州連合（EU）が重要鉱物の安定確保に向けてトランプ米政権に連携を提案する方針だと報じた。重要鉱物の調達や備蓄での協力を想定しており、中国への依存度低減で足並みをそろえたい考えだ。EUは米国と工程表を策定できるよう、覚書を交わす準備を進めているという。外部からの重要鉱物の過剰供給に対し、市場を守る方法も検討する。