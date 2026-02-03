ボートレースからつのＧ?「第７２回九州地区選手権」は３日、準優勝戦が行われた。末永和也（２６＝福岡）は準優１０Ｒ、インから伸び返して先マイ。差して迫る西山貴浩を振り切って１着。当地では１０節連続となる優出を決めた。舟足も「出足はピカイチだと思います。伸びはいい人がいる感じだけど、自分の伸びもいい部類。優勝を狙える足はある。出足に関しては今節の中では自分が一番。最近のからつの中でも一番いい」と