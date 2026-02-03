ボートレース鳴門のＧ?「第６９回四国地区選手権競走」は３日、４日間の予選を終了。準優勝戦に進むベスト１８が決定した。西丸侑太朗（２１＝香川）は予選最終日１１Ｒ、１枠で２着惜敗も５位で準優進出を決めた。レース後は師匠の秋山広一から「しょーもない」と怒られたことを明かし、レース内容を反省。舟足に関しては「調整は外していない。現状は合っていると思う」と納得の表情だ。今節はＧ?初勝利など、好走が目立つ