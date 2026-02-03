ボートレースからつのＧ?「第７２回九州地区選手権」は４日、準優勝戦をクリアしてベスト６による優勝戦が行われる。江夏満（４５＝福岡）は準優１１Ｒ、大外６コースからブイ際を突いて上位進出。峰竜太、新開航との競り合いを制して、２着で優出を決めた。舟足についても「ターン回りがいい。試運転で原田さんと併せたら『めっちゃターンいいね』と言われた。レースでもターン回りはしっかりしています」と好感触をつかん