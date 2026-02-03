リアルとバーチャルを行き来する2.5次元Vシンガー“TØ-MA”が2月3日、アーティストデビューを果たした。3オクターブ以上を操るシンガーTØ-MAは、“どこか懐かしさもある色気を纏った甘い歌声”が特徴だ。本日2月4日午前0時より配信スタートとなった初のオリジナル楽曲「Gerbera」は作詞をTØ-MA、作曲を摩天楼オペラの優介が務めたもの。そのレコーディングには、優介(G / 摩天楼オペラ)、IKUO (B)、Ayasa(Vn / East