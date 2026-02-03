1972年にデビュー曲「ケンメリ」こと、日産スカイラインCMソング「ケンとメリー〜愛と風のように〜」で大ヒットを記録した’70年代を代表するアーティストBUZZ。そのメンバー東郷昌和が、新たなハーモニーの“相棒”百田忠正を迎えて活動する“BUZZ NEXT”のホールコンサートが、2月10日(火)に東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREで開催される。BUZZ NEXTは2023年の始動以来、東郷と百田の美しくも力強さのあるハーモニーをアコーステ