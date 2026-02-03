ＬＤＨ所属のＥＸＩＬＥＭＡＫＩＤＡＩが先月２６日に「防災士」に認証されたことが４日、分かった。東日本大震災から１５年、熊本地震から１０年となる年に「防災士」を取得することを決めた経緯について「様々な災害が起こり得る環境の中で、まずは家族を守りたいという気持ちと、防災の知識を持つことは自分にできる備えの一歩だと思い、防災士を目指しました」と２児の父の視点で告白。「防災士となった今もまだ学びの途