主に夕方以降に屋外ランニングする筆者だが、冬は日が短いので、暗闇でも安全に走れるようにするのが最優先事項だ。これまでは足首に巻けるタイプのライトを使ってきたけれど、1つだけだとなんとなく不安なので、腕に巻けるようなライトも追加しようと考えた。 ただ、上腕に巻くと煩わしそうなのと、左手首にスマートウォッチを装着しているので、左右のバランスを取る意味でも右手首に巻けるのがいいかも。ってこと