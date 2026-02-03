最近、リズムの「CRANKSPEAKER（クランクスピーカー）」で音楽を聴きつつ部屋の片づけをしまくっている。CRANKSPEAKERはBluetoothスピーカーとして使えるので、片づけをする場所にCRANKSPEAKERとiPhoneを置いて音楽を流すという使い方だ。 CRANKSPEAKERは筒状のBluetoothスピーカーで、基本的に立てて使う。大きさは、高さ195×幅72×奥行78mm。重さは約450g。コンパクトで軽量なので容