アイドルグループ・日向坂46の小坂菜緒（23）が、4日発売の『週刊少年マガジン』10号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。【写真】圧倒的な透明感…絶対的エースのグラビアを披露した小坂菜緒16thシングル「クリフハンガー」が発売中の日向坂46から、絶対的エースの小坂が登場。成長し続ける表現力と、圧倒的透明感を見せつけたグラビアを披露している。同号の巻頭カラー漫画は『黙示録の四騎士』（鈴木央）。【