三菱電機は53歳以上の社員などを対象に希望退職を募った結果、2378人の応募があったと発表しました。グループ全体では約4700人に上る見通しです。組織の若返りが目的で、退職特別加算金などの費用として1000億円を計上します。人員削減による効果については来期以降、年間で500億円を見込んでいます。