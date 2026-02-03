【F-15J イーグル（再販）】 2月4日 出荷開始 価格：1,100円 ハセガワは、プラモデル「F-15J イーグル」再販分の出荷を2月4日に開始する。価格は1,100円。 本商品は、航空自衛隊の主力要撃戦闘機「F-15J イーグル」を1/72スケールでプラモデル化したもの。組み立てにはプラモデル用の接着剤が必要となる。 【「F-15Jイーグル」について】