神田外語大の興梠一郎教授と東京財団の柯隆主席研究員が３日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、レアアース（希土類）の中国依存度を低減させる日本の取り組みを議論した。海洋研究開発機構の地球深部探査船が、南鳥島（東京都）沖の深海底からレアアースを含んだ泥の試掘に成功した。柯氏は「（対中依存度低減への）問題はどこで精錬するかだ。経済援助して発展途上国に工場を建てるのか、米国との連携をどうするのか考