女子サッカーのレジェンド・澤穂希さんが３日、インスタグラムを更新。「先日…乾くんと佳江ちゃんと夢穂とご飯に行きました」と報告した。投稿された写真は澤さんの他、Ｊ１神戸・乾貴士、元バレーボール女子日本代表・竹下佳江さん、元サッカー女子日本代表・阪口夢穂さんの豪華メンバー。阪口を除く３人は「２０１１年のＷ杯行く前に行った以来の１５年ぶりのご飯でした」と明かし、当時の写真も紹介した。「今回残念なが